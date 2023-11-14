Масштабна пожежа трапилась на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

За даними рятувальників, пожежа розпочалась ввечері вівторка. Вогонь розповсюдився на площі понад 150 метрів квадратних. Рятувальники оперативно розпочинали ліквідацію пожежі.

За словами свідків події, спочатку на СТО було чути звук вибуху, після якого з будівлі вибігла людина, а вже потім почалась пожежа. Однак у ДСНС повідомили, що під час загоряння ніхто не постраждав.