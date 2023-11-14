Російські спецслужби активно збирають інформацію про об’єкти критичної та військової інфраструктури в Україні, використовуючи також колаборантів-навідників. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

За словами Черняка, росіяни активно готуються до нової хвилі ракетного й дронового терору.

"Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об’єктів і критичної, і транспортної інфраструктури. Наші сили теж працюють на території Росії. Виявляють активність із вербування громадян України для збору інформації, фіксують і передають правоохоронним органам для відпрацювання", – заявив він.