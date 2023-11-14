Росія зазнає значних втрат серед техніки та особового складу на Авдіївському напрямку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно", - розповів президент.

Зеленський звернувся до українських військових і подякував кожному, хто тримає позиції та виконує бойові завдання.

"Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни", - підкреслив він.