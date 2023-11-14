Ізраїльські військові взяли під контроль північну частину Сектору Газа, включаючи місто Газа. Наземна операція продовжиться.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

"Ви бачили наших військових, які сиділи в парламенті Гази. Це дуже важливо. Я можу сказати, що на півночі Сектору Газа ХАМАС втратив контроль над ситуацією. Фактично ми контролюємо всю територію над і під землею в північній частині Сектору Газа, і особливо в місті Газа", - зазначив міністр.

За його словами, зараз відбувається другий етап війни з бойовиками ХАМАС. На першому Ізраїль завдав потужного удару по терористам, а на другому - вже два тижні діє у Секторі Газа, ЦАХАЛ прорвав оборонні лінії та барикади з півночі та півдня.

"Ізраїльська армія продовжуватиме наступати як сьогодні, так і в наступні дні, щоб виконати завдання відповідно до вказівок військового кабінету", - додав Галлант.