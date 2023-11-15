Дощі по всій Україні, у Карпатах - мокрий сніг: прогноз погоди на 15 листопада [ Редагувати ]
Сьогодні, 15 листопада, по всій Україні пройдуть дощі, а в Карпатах очікується мокрий сніг та ожеледиця.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.
Вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму помірний дощ, на решті території невеликий дощ.
Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень +7-12°, в Криму до +16°.
В Карпатах мокрий сніг та дощ, місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця, температура від -1° до +4°.
У Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень +7-12°; у Києві +9-11°.
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