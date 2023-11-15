Літак та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росії у війні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 58 артсистем та 28 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 314290 (+820) осіб ліквідовано;
- танків - 5377 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 10104 (+18) од.;
- артилерійських систем - 7647 (+58) од.;
- РСЗВ - 884 (+2) од.;
- засоби ППО - 582 (+2) од.;
- літаків - 323 (+1) од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5675 (+26) од.;
- крилаті ракети - 1562 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10020 (+47) од.;
- спеціальна техніка - 1083 (+2) од.
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