Окупанти атакують біля Авдіївки та Мар'їнки: скільки атак відбили ЗСУ [ Редагувати ]
Українські військові стримують атаки ворога у районі Авдіївки та Мар'їнки. Також захисники продовжують штурми південніше Бахмута.
Про це повідомляє речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
Як зазначив речник, українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюють на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти вели штурмові дії у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Було відбито 12 атак.
Також наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку, захисники виснажують ворога.
Російська армія не покидає зусиль оточити Авдіївку, використовуючи при цьому авіацію. На цьому напрямку підрозділи ЗСУ відбили 17 атак ворога.
На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 20 атак, а на Куп'янському - 8 атак.
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