У центрі Києва сталася пожежа в гуртожитку [ Редагувати ]
У Шевченківському районі Києва вночі 15 листопада сталася пожежа в гуртожитку.
"О 03:33 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лук'янівська. Загоряння сталось в кімнаті гуртожитку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, о 04:04 рятувальники ліквідували пожежу на площі 5 кв. м.
В ході ліквідації на свіже повітря було виведено 30 людей. Ніхто не постраждав.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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