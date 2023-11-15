Ізраїль заявив про початок військової операції у головній лікарні Сектора Газа [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію в лікарні "Шифа" у Секторі Газа, де базується терористичне угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє в Telegram армія Ізраїлю.
"ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль веде війну з ХАМАС, а не з цивільним населенням у Газі", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначили, що в їхніх лавах є бригади медиків та фахівці, які говорять арабською. Ці люди пройшли спеціальну підготовку і мають на меті убезпечити цивільне населення, яке ХАМАС використовує як живий щит.
В армії Ізраїлю наголосили, що останніми тижнями ЦАХАЛ неодноразово публічно попереджав, що продовження військового використання ХАМАС госпіталю "Шифа" ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею.
"Вчора ЦАХАЛ ще раз повідомив відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії на території лікарні повинні бути припинені протягом 12 годин. На жаль, цього не сталося", - додали військові.
по темі
Сполучені Штати Америки вірять у те, що бойовики ХАМАСу зможуть звільнити заручників, яких захопили під час нападу на Ізраїль у жовтні
Міністр оборони Йоав Галант повідомив, що організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази, і терористи тікають на південь
27 країн-членів Європейського союзу висловили серйозну стурбованість щодо поглиблення гуманітарної кризи в Секторі Гази
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розповів, що його війська завершили оточення міста Газа і вбили "тисячі" бойовиків ХАМАС
Ізраїльські військові увійшли до центру Гази. Докладніше про найсвіжіші події на Близькому Сході в матеріалі Ольги Жидецької.