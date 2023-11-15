У рамках проведення Черкаського міжнародного економічного форуму 2023 ішлося про необхідність розвитку індустріальних парків. Про це говорили спікери як з боку влади, так і з боку бізнесу. Окремо відбулось підписання Меморандуму про розвиток індустріальних парків, який крім інших підписали також начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, Голова Наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі, а також засновник Холдингу UFuture та інноваційного парку UNIT.City Василь Хмельницький.

«Сьогодні є запит на науковомісткі технології у всіх сферах господарювання – від переробки аграрної продукції до виготовлення дронів. І ми готові запропонувати всі умови у тому ж числі для розвитку цього напрямку. Потрібно обговорити тільки інструменти. І одним із таких інструментів, очевидно, є створення індустріальних парків. В регіоні є декілька готових пропозицій для реалізації в короткій перспективі. Справа за державою та інвесторами. І я гордий запропонувати сьогоднішнім учасникам форуму доєднатися до Меморандуму про розвиток індустріальних парків на Черкащині. Цей крок буде корисний всім підписантам – як збоку держави та громад, так і з боку бізнесу», – так прокоментував запуск проекту «Черкаська індустріальна економіка» начальник Черкаської ОВА І.Табурець.



Також на думку начальника Черкаської ОВА, реалії воєнних дій об’єктивно впливають на розвиток економіки, висуваючи додаткові вимоги як до представників влади, так і для бізнесу: «Наша країна зіштовхнулася з надзвичайно складними викликами. Водночас ми маємо шанс стати ще сильнішими та конкурентоспроможнішими. І тут я очікую змін. У структурі економіки, в роботі з інвесторами, в підходах до співпраці з громадами. Черкащина – аграрний регіон. Наш перспективний курс – на переробку». В роботі Черкаського міжнародного економічного форуму-2023 взяли участь народні депутати України, представники Кабінету міністрів, державних компаній, міжнародних та українських інвесторів, науковців, експертів із різних секторів економіки. В рамках роботи форуму було укладено низку угод про співробітництво між інвесторами та представниками регіональної влади. Зокрема, підписано меморандум про створення на Чигиринщині нового виробництва високопротеїнових кормових добавок і тваринних жирів.