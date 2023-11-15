Кілька місяців пропутінський пропагандист Шарій вдавав, що веде «розслідування» стосовно нібито картеля, який, як переконував Шарій, діє в Україні, передають "Економічні новини".

Шарій усіма силами намагався втягнути у своє псевдо-розслідування поважних людей, політиків та силовиків.Метою цієї брехні та наклепу було чергове очорнення влади країни. Зрозуміло, пропутінський пропагандист діяв на замовлення кураторів ГРУ.

Такі брудні методи, коли звинувачення йдуть у бік людей, які є символами боротьби України із загарбниками, не є новими. Шарій, будучи по суті шавкою кремля, вирішив вимазати брудом і правоохоронні органи, і судову владу, і оточення Президента. У найкращих традиціях Геббельса, улюбленця шефа Шарія Путіна, пропагандист налаштовував своїх глядачів проти України.

Вигаданий, який існує лише в уяві фаната путіна Шарія, картель міг би існувати в Росії, але ніяк не в Україні. Уявити, щоб у суспільстві, де існують непідконтрольні ЗМІ, існувало б щось і про це ніхто не писав – неможливо. Тут же ситуація «один півень кукурікає».

Змішавши правду та брехню, шанувальник новоросії Шарій приплів навіть нещасні випадки із загибеллю українських підлітків, що зриваються з дахів, до «солів». Розуміючи, що на це кукарікання ніхто не звертає уваги, Шарій вдався у всі тяжкі й підпалив власний будинок.

На щастя, іспанські правоохоронці розібралися і тепер пропагандистові загрожує арешт та суд.

Зі свого боку, Інститут Масової Інформації та його голова Оксана Романюк звернулися до міжнародних журналістських об'єднань та правозахисних організацій з проханням не допомагати путіністові, який не має жодного відношення до журналістики.

Міжнародні організації запевнили Оксану Романюк, що на псевдорозслідування псевдожурналіста ніхто не реагуватиме.

Закликаємо вас обережніше ставитися до таких «розслідувань», головна мета яких – ганьбити українську владу у війну.