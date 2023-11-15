Окупанти продовжують будувати військові бази в Маріуполі [ Редагувати ]
Російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Росіяни продовжують облаштування військових баз вже поза промисловою зони заводів", - розповів він.
За словами Андрющенка, військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини чи бази за часів України.
"Вишки спостереження по периметру, бойниці в заборах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу", - розповів радник мера, зазначивши, що це лише одна з баз - не єдина, не унікальна та не сама велика.
по темі
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових
Правоохоронці виявили і затримали особу, яка торік допомагала окупантам проводити незаконний "референдум" в Херсонській області
На сьогоднішній день в російській федерації зафіксована економічна стійкість
На одній із шахт у Донецькій області ввечері 13 листопада виникла пожежа через перепад напруги, викликаного ворожим обстрілом
У вівторок, 14 листопада, в Україні шириться повітряна тривога через зліт винищувача