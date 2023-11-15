Російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни продовжують облаштування військових баз вже поза промисловою зони заводів", - розповів він.

За словами Андрющенка, військова база росіян відрізняється від будь-якої військової частини чи бази за часів України.

"Вишки спостереження по периметру, бойниці в заборах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу", - розповів радник мера, зазначивши, що це лише одна з баз - не єдина, не унікальна та не сама велика.