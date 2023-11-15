У Криму замайорів жовто-блакитний стяг (фото) [ Редагувати ]
На вершині гори Бойка в Криму з'явився прапор України, розміщений активістами руху "Жовта Стрічка".
Про це вони розповіли в своєму телеграм-каналі.
Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати, що Крим - це українська земля! Ми чекаємо на ЗСУ! Ми будемо продовжувати нашу безстрокову акцію протесту стільки скільки потрібно, - пояснили активісти.
Вони впевнені, що незабаром прапор України буде піднятий над усіма адміністративними будівлями півострова.
Сьогодні (15 листопада - ред.) прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим - це Україна! - заявили партизани.
Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали проукраїнського студента Максима Глєбова, скрін листа якого 8 листопада опублікувала колишня народна депутатка Ірина Фаріон.
На скриншоті зі словами підтримки та проукраїнською позицією видно ім'я та прізвище хлопця. У листі зазначено, що Максим родом із Керчі та навчається у Сімферополі на українській філології.
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