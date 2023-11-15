Український співак Арсен Мірзоян розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну про справжню причину смерті Ніни Матвієнко. За словами Мірзояна, жінка тривалий час перебувала в лікарні, але ніколи не скаржилась на своє здоров'я.

Співак стверджує, що його свекруха завжди не хотіла, щоб її бачили слабкою і навіть спочатку не дозволяла чоловікам з сім'ї заходити до неї, допускаючи тільки жіночі візити.

Проте з часом, як повідомив Мірзоян, до палати приходили всі, хто був вільний, і приносили ліки Матвієнко. Арсен додав, що Ніна Митрофанівна померла від онкології, але вирішив утриматися від деталей.

Все це я залишу для Тоні, якщо вона буде давати інтерв'ю. Єдине, було дивом, що Ніна Митрофанівна ні на що не скаржилася, потім їй різко стало зле. Ми не розуміли, що це може бути. Але ніхто не розумів, що це так серйозно. Так, це онкологія, - сказав Мірзоян.

Зять Ніни Матвієнко відзначив, що вона завжди вважала себе здоровою людиною і не мала жодних скарг на своє здоров'я. Крім того, протягом усього свого життя Ніна Митрофанівна приділяла увагу дієтам та веденню здорового способу життя.

Нагадаємо, народна артистка України Ніна Матвієнко 10 жовтня мала б відсвяткувати свій 76 день народження. На жаль, виконавиці не судилося зустріти свято. Серце артистки зупинилося 8 жовтня.

Донька Ніни Митрофанівни - співачка Тоня Матвієнко - готувала мамі сюрприз на день народження. Артистка хотіла присвятити їй пісню "Сік землі".