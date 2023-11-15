OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT [ Редагувати ]
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що через величезний попит компанія призупиняє прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus.
Про це він написав у своєму Twitter.
Ми на деякий час призупиняємо реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus. Сплеск використання перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі користувачі отримали чудовий досвід, - написав Альтман.
we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(— Sam Altman (@sama) November 15, 2023
the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.
you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.
Проте він додав, що користувачі все ще можуть зареєструватися, щоб отримати сповіщення в додатку про відкриття підсекцій.
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