Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що через величезний попит компанія призупиняє прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus.

Про це він написав у своєму Twitter.

Ми на деякий час призупиняємо реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus. Сплеск використання перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі користувачі отримали чудовий досвід, - написав Альтман.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(



the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.



you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen. — Sam Altman (@sama) November 15, 2023

Проте він додав, що користувачі все ще можуть зареєструватися, щоб отримати сповіщення в додатку про відкриття підсекцій.

Нагадаємо, уряд Непалу заборонив соціальну мережу TikTok. За словами міністерки інформаційних технологій Рекхи Шарми, зараз вивчається технічний бік закриття TikTok у країні, провайдерам інтернет-послуг передали відповідне розпорядження.