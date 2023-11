Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що через величезний попит компанія призупиняє прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus.

Про це він написав у своєму Twitter.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit :(



the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.



you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.