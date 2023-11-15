Як подати заяву на розлучення онлайн: інструкція [ Редагувати ]
У 2023 році в Україні розлучитися можна або через РАЦС, або через суд, проте є можливість подати заяву на розлучення онлайн.
У "Дії" процес розлучення поки неможливий. Проте, портал пропонує можливість отримати онлайн-свідоцтво про розлучення, яке має таку ж юридичну силу, як і те, яке видавалося у РАЦС.
Щодо подання заяви на розлучення онлайн, це можна зробити на сайті Електронного суду.
Процес включає:
- реєстрацію на сайті з використанням електронної пошти та електронно-цифрового підпису або через "Дію",
- подання заяви та завантаження необхідних документів,
- а також сплату судового збору на сайті.
Важливо зауважити, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можливі лише офлайн.
Нагадаємо, Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.
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