Спалах скарлатини: який головний симптом та методи лікування [ Редагувати ]
Скарлатина - це захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і найчастіше вражає дитячий організм. Розпізнати його важко, оскільки візуально та за симптоматикою воно нагадує ангіну.
УНІАН виявили, що робити, якщо дитина захворіла, і чи може скарлатина виникнути у дорослих.
Скарлатина часто плутають з ангіною через схожість симптомів, і батьки, не звертаючись до лікаря, можуть почати неправильне лікування.
Важливо розпізнати симптоми скарлатини у дітей, такі як підвищена температура, головний біль, біль у горлі, блювота, сухість шкіри, загальна слабкість і інтоксикація організму.
Скарлатина зазвичай починається болем в горлі, а пізніше на язику утворюється білий наліт, який змінюється на яскраво-малиновий. Головний симптом - висипи, які з'являються на другий або третій день.
Щодо дорослих, скарлатина передається легко через повітряно-крапельний або побутовий шлях. І хоча вона частіше виявляється у дітей, дорослі також не застраховані від цього захворювання. Бактерія, що викликає скарлатину, може вразити будь-який здоровий організм, який контактував з хворим.
Якщо дитина захворіла, важливо обмежити її контакти та відразу звернутися до лікаря. Лікування зазвичай включає призначення антибіотиків для швидкого вилікування. У випадку затримки можуть виникнути ускладнення, такі як отит, синусит, міокардит та інші серйозні захворювання.
Нагадаємо, у Києві виявлено випадки спалаху скарлатини. Це призвело до введення дистанційного навчання або оголошення карантину в деяких школах.
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