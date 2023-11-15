Вранці 15 листопада російські війська завдали три ракетні удари по одному з населених пунктів Запорізького району, що призвело до жертв та поранених.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що окупанти здійснили три удари від 09:50 до 10:18 за місцевим часом, спрямовані проти цивільної інфраструктури Запорізького району.

Точний тип використаних ворогом ракет наразі визначається. У результаті атаки одна людина загинула, а ще семеро отримали поранення, включаючи двох жінок. Вибухова хвиля та уламки завдали шкоди будинкам, двом автомобілям та господарським спорудам, розташованим поруч з місцем атаки.

Нагадаємо, російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.