Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району [ Редагувати ]
Вранці 15 листопада російські війська завдали три ракетні удари по одному з населених пунктів Запорізького району, що призвело до жертв та поранених.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що окупанти здійснили три удари від 09:50 до 10:18 за місцевим часом, спрямовані проти цивільної інфраструктури Запорізького району.
Точний тип використаних ворогом ракет наразі визначається. У результаті атаки одна людина загинула, а ще семеро отримали поранення, включаючи двох жінок. Вибухова хвиля та уламки завдали шкоди будинкам, двом автомобілям та господарським спорудам, розташованим поруч з місцем атаки.
Нагадаємо, російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.
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