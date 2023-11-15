У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну (відео) [ Редагувати ]
Сьогодні, 15 листопада, в Києві розпочали демонтаж пам'ятника російському поету та письменнику Олександру Пушкіну. Раніше монумент був виключений із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.
За інформацією від Kyiv City, рішення про видалення монумента з цього переліку було прийнято Кабінетом міністрів України 10 листопада.
Сам процес демонтажу розпочався сьогодні на Берестейському проспекті у столиці.
В мережі з'явилося відео, як за допомогою крана на спецтехніці відбувається зняття пам'ятника Пушкіну із постаменту. Варто відзначити, що пам'ятники Пушкіну вважаються одними із символів російської ідеології, тому акти демонтажу їх в Україні вже стали достатньо поширеними.
Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам у Києві, Одесі та інших містах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
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