Запуск медіаринку в Україні можливий лише після війни - Стефанішина [ Редагувати ]
Створення медіаринку в Україні можливе лише після завершення війни.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у своєму інтерв'ю естонському виданню ERR.
Реагуючи на умови, які висунула Єврокомісія для початку переговорів про можливе членство України в Євросоюзі, вона зазначила, що однією з умов було створення прозорого медіаринку.
Це не тільки забезпечення свободи слова, а й важливий крок до деолігархізації. Відповідне законодавство нами було ухвалено. Це законодавство відповідає законодавству ЄС, воно відповідає ринковим умовам, - сказала віцепрем'єр.
Крім цього, вона зазначила, що утворений державний орган забезпечує контроль на відповідному ринку. Законодавство також включає в себе вимоги щодо великої прозорості в питаннях власності та управління активами в медіабізнесі, а також передбачає санкції за порушення цих вимог.
В сфері медіабізнесу були внесені зміни до антимонопольного законодавства для визначення можливості наявності монополії, зокрема щодо прозорості відповідної інформації та обов'язку її надання.
Запускати медіаринок саме як ринок, як економічно вигідні проєкти, ми будемо вже після війни. Наразі це неможливо, хоча в нас активно розвиваються стримінгові платформи й різні інтернет-проєкти, - підсумувала віцепрем'єр.
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