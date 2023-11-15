В Україну йде різке похолодання до -14: коли буде сніг [ Редагувати ]
В Україні з 19-го по 23-те листопада передбачається значне зниження температури.
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що температура повітря в цей період впаде до значущих від'ємних значень.
У нічний час 23-го й 24-го листопада на північному заході України та на північному сході (Сумська, Полтавська й Харківська області) температура опуститься до -10 - -14 градусів.
Прогнозується висока ймовірність снігопаду в багатьох регіонах. За словами Діденко, в Україні місцями можливий невеликий дощ, а в окремих районах Київської, Чернігівської, Сумської областей - мокрий сніг.
В той же час опади можуть припинитися в більшості західних областей. По всій території країни передбачається зміцнення вітру до штормових поривів.
Хмарно.Невелики дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом; вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів, - пишуть в Укргідрометцентрі.
Температура:
- на заході коливатиметься від +2 до +4 вночі й від +3 до +7 вдень;
- на півночі коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +4 до +7 вдень;
- на півдні коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +8 до +13 вдень;
- на сході коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +6 до +1 вдень.
Також там розповіли про те, яка погода буде у Києві.
Хмарно. Невеликий дощ, по області місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області окремі пориви 15-18 м/с, - пише пресслужба.
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