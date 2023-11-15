15 листопада окупаційні війська росії двічі відкрили вогонь по Запорізькій області, при цьому другий обстріл призвів до загибелі працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34…", - розповів він.

У ДСНС уточнили, що окупанти вбили 31-річного Віталія Накарякова та 34-річного Сергія Дорогокуплю.

"Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Хлопці працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли окупанти завдали повторного удару", - написали в ДСНС.

Ще троє рятувальників ДСНС отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Нагадаємо, вранці 15 листопада російські війська завдали три ракетні удари по одному з населених пунктів Запорізького району, що призвело до жертв та поранених.