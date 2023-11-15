"Зеленський давно живе у своїй реальності мʼясника": Ілон Маск зробив нову скандальну заяву [ Редагувати ]
Бізнесмагнат Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює ситуацію війни і "вже давно перебуває у своєму власному світі м'ясника".
У своєму скандальному висловлюванні в соцмережі Х він також вказав, що Зеленський поводить себе як "м'ясник", в той час як щодо головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного він відзначив, що той "цінує життя своїх людей".
Я вважаю, що Залужний безумовно цінує життя свого народу. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно живе у своїй реальності мʼясника, і ця реальність не відповідає дійсності, - сказав Маск.
Загальний контекст розмови, учасником якої був бізнесмен, невідомий. Однак його слова дуже схожі на попередні заяви щодо війни росії проти України.
Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск збирається взяти участь у конференції AI Journey 2023 щодо штучного інтелекту, яка відбудеться в росії.
по темі
Немає жодного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним чи розколу серед військово-політичного керівництва України. Це одна з чотирьох головних пропагандистських ідей фікс росії в останні тижні
Український президент подякував Італії за підтримку формули миру і запросив Джорджію Мелоні взяти участь у другому саміті "зерно з України"
Росія зазнає значних втрат серед техніки та особового складу на Авдіївському напрямку
Хореограф Влад Яма, який виїхав до США разом з родиною з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, продовжує викликати питання в українців
В Офісі президента України завуальовано відповіли американському мільярдеру Ілону Маску, який запропонував Україні переговори з Росією