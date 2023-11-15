Бізнесмагнат Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нереалістично оцінює ситуацію війни і "вже давно перебуває у своєму власному світі м'ясника".

У своєму скандальному висловлюванні в соцмережі Х він також вказав, що Зеленський поводить себе як "м'ясник", в той час як щодо головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного він відзначив, що той "цінує життя своїх людей".

Я вважаю, що Залужний безумовно цінує життя свого народу. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно живе у своїй реальності мʼясника, і ця реальність не відповідає дійсності, - сказав Маск.

Загальний контекст розмови, учасником якої був бізнесмен, невідомий. Однак його слова дуже схожі на попередні заяви щодо війни росії проти України.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск збирається взяти участь у конференції AI Journey 2023 щодо штучного інтелекту, яка відбудеться в росії.