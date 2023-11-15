Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, вони обговорили питання оборонної співпраці України з Італією та висловили необхідність прискорення прийняття 12 пакету санкцій Європейського союзу проти росії.

Український президент подякував Італії за підтримку формули миру і запросив Джорджію Мелоні взяти участь у другому саміті "зерно з України".

Скоординували наші спільні зусилля та домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7.

За його словами, також вони торкнулися тем оборонної співпраці України з Італією та необхідності прискорення прийняття 12 пакету санкцій Європейського союзу проти росії.

Зеленський подякував Італії за підтримку формули світу та запросив Мелоні взяти участь у другому саміті "зерно з України".

Нагадаємо, що основні ресурси, виділені цього року Конгресом США, майже вичерпались, тому питання допомоги Україні знаходиться в критичній точці, про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.