У четвер, 16 листопада, майже оп всій території України очікується падіння температури. В окремих районах вона може опуститися до значень +4°...+7°.

Протягом дня триватимуть дощі, але вони відступлять від західних областей.

Місцями на півночі країни очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

У Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +2°, вдень +7°, дощ.

У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +2°, вдень +5°, дощ.

У Луцьку буде практично безхмарно, вночі -1°, вдень +5°.

У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі 0°, вдень +4°, мокрий сніг.

У Тернополі 16 листопада вночі буде +1°, вдень +5°, невелика хмарність.

У Хмельницькому завтра протягом дня буде невелика хмарність, вночі -1°, вдень +6°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +8°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +6°, вдень +10°, хмарно з проясненнями, дощ.

У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі +3°, вдень +8°.

У Вінниці завтра буде 0°...+7°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Житомирі в четвер буде вночі +2° вдень +7°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +1°...+7°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.

У Черкасах завтра буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +4°, вдень +9°, дощ.

У Кропивницькому температура вночі буде +4°, вдень +8°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.

У Полтаві - похмуро, суцільна хмарність, температура повітря +5°...+7°, дощ.

В Одесі 16 листопада - невелика хмарність, температура вночі +4°, вдень +11°.

У Херсоні в четвер вночі буде +5°, вдень +10°, невелика хмарність.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +5°, вдень +10°.

У Запоріжжі температура вночі +5°, вдень +10°, невелика хмарність, дощ.

У Сумах завтра температура повітря становитиме + 4°...+7°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.

У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +8°, дощ.

У Дніпрі температура вночі буде +5°, вдень +8°, невелика хмарність, дощ.

У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +5°...+10°, дощ.

У Краматорську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°, дощ.

У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +3°, вдень +10°.

Нагадаємо, астрологи передбачають успіх у кар'єрі, коханні та фінансах для п'яти щасливчиків цього тижня.