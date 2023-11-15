Температура впаде по всій країні: прогноз погоди на 16 листопада [ Редагувати ]
У четвер, 16 листопада, майже оп всій території України очікується падіння температури. В окремих районах вона може опуститися до значень +4°...+7°.
Протягом дня триватимуть дощі, але вони відступлять від західних областей.
Місцями на півночі країни очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
- У Києві буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +2°, вдень +7°, дощ.
- У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вночі +2°, вдень +5°, дощ.
- У Луцьку буде практично безхмарно, вночі -1°, вдень +5°.
- У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі 0°, вдень +4°, мокрий сніг.
- У Тернополі 16 листопада вночі буде +1°, вдень +5°, невелика хмарність.
- У Хмельницькому завтра протягом дня буде невелика хмарність, вночі -1°, вдень +6°.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +8°.
- В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +6°, вдень +10°, хмарно з проясненнями, дощ.
- У Чернівцях у четвер - невелика хмарність, вночі +3°, вдень +8°.
- У Вінниці завтра буде 0°...+7°, невелика хмарність, легкий дощ.
- У Житомирі в четвер буде вночі +2° вдень +7°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +1°...+7°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.
- У Черкасах завтра буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +4°, вдень +9°, дощ.
- У Кропивницькому температура вночі буде +4°, вдень +8°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.
- У Полтаві - похмуро, суцільна хмарність, температура повітря +5°...+7°, дощ.
- В Одесі 16 листопада - невелика хмарність, температура вночі +4°, вдень +11°.
- У Херсоні в четвер вночі буде +5°, вдень +10°, невелика хмарність.
- У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +5°, вдень +10°.
- У Запоріжжі температура вночі +5°, вдень +10°, невелика хмарність, дощ.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме + 4°...+7°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.
- У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +8°, дощ.
- У Дніпрі температура вночі буде +5°, вдень +8°, невелика хмарність, дощ.
- У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, +5°...+10°, дощ.
- У Краматорську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°, дощ.
- У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +3°, вдень +10°.
Нагадаємо, астрологи передбачають успіх у кар'єрі, коханні та фінансах для п'яти щасливчиків цього тижня.
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