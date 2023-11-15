У Києві "декомунізують" метро Вокзальна [ Редагувати ]
У Києві на станції метро "Вокзальна" розпочали роботи з маскування декоративних рельєфних щитів, які містять зображення більшовицьких вождів, символів серпа і молота та інших комуністичних атрибутів. Роботи виконує комунальне підприємство Київський метрополітен.
Станція "Вокзальна" має статус об'єкта культурної спадщини і є пам'яткою містобудування та архітектури місцевого значення. Розташовані на ній декоративні елементи з комуністичною символікою знімають і розміщують у спеціальних дерев'яних щитах.
Київський метрополітен надіслав необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж цих елементів, які тимчасово маскують поки триває процедура узгоджень. Подібні заходи з видалення комуністичної символіки відбулися і на інших станціях, таких як "Університет".
Роботи здійснюються відповідно до вимог правового статусу пам'яток культури та з метою виконання державної політики щодо усунення комуністичної символіки з публічних місць.
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