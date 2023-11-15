Ізраїль зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі (відео) [ Редагувати ]
Ізраїльські військові підірвали та зруйнували будівлю парламенту в Газі, яку використовували члени бойовиків ХАМАС.
За повідомленням The Times of Israel, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвали споруду після того, як вони фотографувалися там кілька днів тому.
Захоплення парламентської будівлі вдалося провести військовим 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади "Голані".
Відео моменту підриву споруди швидко розповсюдилося в соціальних мережах.
יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה | תיעוד@roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ— כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023
Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю заявив, що Ізраїль контролює північну частину Сектору Газа.
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