На Закарпатті затримали чоловіка, який протягом трьох днів блукав горами, намагаючись незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це свідчить інформація від Держприкордонслужби.

Наміри не дали результатів, тому громадянин вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками. Зрештою його відшукали у місцині за 6 км до кордону. Як зʼясувалося, чоловік прямував до США, аби зустрітися із коханою, та обрав для цього слизьку доріжку.

Порушника було притягнуто до адміністративної відповідальності. Справу скеровано до суду.

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада прикордонники Мукачівського загону помітили чотирьох осіб, які швидко рухалися у напрямку кордону. Виявилося, що це були ухилянти, що намагалися втекти з країни, використовуючи дитячі надувні круги для плавання.