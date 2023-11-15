Словацькі перевізники погрожують приєднатися до своїх польських колег і заблокувати перетин кордону для українських перевізників зі свого боку.

Цю інформацію висловлено в листі голови UNAS Станіслава Скала до Міністерства транспорту Словаччини.

У листі зазначено, що блокада станеться, якщо Європейська комісія не поверне комерційні дозволи на перевезення в межах Євросоюзу. Перевізники висловлюють незадоволення тим, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та ігнорує цю проблему.

Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники.

Варто також зауважити, що словацькі ЗМІ почали повідомляти про скупчення вантажівок, які їдуть до України, на прикордонному переході "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Раніше ми писали, що Україна й Польща провели переговори з метою розблокувати пункти пропуску для українських перевізників, яких блокують польські колеги. Наразі переговори не мали результату, страйкарі не відмовляються від своїх вимог.