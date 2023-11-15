У Полтавській області з 17 листопада вуличне та рекламне освітлення не буде вимикатися під час повітряних тривог. Рішення про це було ухвалено Радою оборони Полтавщини, повідомив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Регіон також залишається під режимом світломаскування з 23:00 до 05:00, що означає вимикання освітлення о 23:00 і його відновлення о 05:00.

Питання щодо забезпечення вуличного освітлення під час повітряних тривог надходили від місцевих жителів. Люди звертали увагу на незручності, коли потрібно повертатися додому у вечірній час у темряві. Зазначали, що в цей період важче помітити пішоходів, тому збільшується імовірність виникнення ДТП.

У зв'язку з агресією російської федерації в Україні існують різні обмеження, такі як комендантська година. Однак деякі люди можуть порушувати ці обмеження. З цією метою народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт №10195, розроблений у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Основною метою закону є введення відповідальності за порушення комендантської години для громадян та підприємців. Законопроєкт передбачає встановлення штрафів за порушення:

для громадян штраф від 8500 до 17 тисяч гривень;

для підприємців штраф від 51 до 102 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у ВМС назвали кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі.