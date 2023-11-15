Таролог Олена Бюн висловила своє передбачення щодо другої половини листопада, зауваживши, що цей період буде неоднозначним. З одного боку, ситуація на фронті залишається складною, але, з іншого боку, Збройні Сили України можуть взяти верх над окупантами і вивести їх з наших територій.

На певних ділянках ситуація буде нестабільною для російських окупантів. ЗСУ вже давно виношують якийсь план і ось зараз вони можуть втілити його в життя. Скажу так: нам потрібно чекати на втілення цих планів на декількох напрямках. Вони повинні бути дуже успішними.

Вона додала, що ЗСУ зможуть відвоювати і Авдіївку, незважаючи на те, що окупантам віддали наказ взяти її за всяку ціну.

Незважаючи на катастрофічне становище, наші хлопці будуть тримати позиції. Нам потрібно якомога більше військової допомоги, щоб була можливість швидше вирішити цю проблему. За підсумком окупанти відходитимуть, залишатимуть Авдіївку. І станеться це в найближчому майбутньому.

Бюн зазначила, що ми будемо отримувати військову допомогу, але її не будуть афішувати. Тобто ми про це дізнаємося вже безпосередньо з поля бою.

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