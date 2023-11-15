Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, Ігор Романенко, зазначив, що українські сили протиповітряної оборони були посиленими більш як у двічі порівняно з минулим роком.

Він вказав, що оцінка закритості українського неба порівняно з періодом до повномасштабної війни є складною через зміну загроз – тепер російські війська використовують дрони, крилаті та балістичні ракети, а також керовані авіабомби.

Грубо кажучи, якщо раніше захист був на рівні 30%, то тепер на 60-70%, але знову ж таки це стосується окремих об'єктів. В Україні ж досі багато об'єктів, які практично не захищає ППО.

Нагадаємо, що втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 58 артсистем та 28 дронів.