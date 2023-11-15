За даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують наступ на двох напрямках і відбили атаки росіян поблизу Мар'їнки.

Протягом останньої доби зафіксовано 58 бойових зіткнень, під час яких ворог здійснив 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також 46 обстрілів. Російська Федерація використала зенітні керовані ракети С-300 проти об’єктів цивільної інфраструктури в Селидовому (Донецька область) та Запоріжжі, що призвело до жертв і поранених серед цивільного населення та завдання руйнувань і пошкоджень.Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Прогрес, Баранівка, Тур’я, Степок Сумської області; Козача Лопань, Ветеринарне, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Надії Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. Завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 19 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Новодарівки Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Павлівка, Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Львове, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка, Комишани, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Силові підрозділи України продовжують активні операції на різних напрямках, включаючи Мелітопольський та Бахмутський.

За останню добу Сили оборони завдали ворогові значних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони здійснила 10 ударів по зосередженнях особового складу, озброєння та техніки противника, а ракетні війська уражали артилерійські засоби, склади боєприпасів та інші об'єкти.

Нагадаємо, що втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 15 листопада, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 314290 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 58 артсистем та 28 дронів.