Кількість прихильників мирних переговорів з Україною вперше з лютого 2022 року перевищила кількість тих, хто виступає за продовження війни.

За даними дослідницької групи Russian Field, майже половина росіян (48%) вважає, що росії потрібно розпочинати мирні переговори, 39% виступають за продовження бойових дій.

За продовження "СВО" (так у рф називають війну - ред.) значно частіше виступають чоловіки та росіяни 45+, за переговори - жінки та молодь. А 74% росіян підтримали б підписання мирної угоди путіним уже завтра.

Серед росіян немає єдиного уявлення про те, яким має бути мирний договір. Найбільша група (10%) виступили просто за "повернення до мирного життя, припинення кровопролиття".

Інші учасники опитування розділилися на безліч груп, у яких висловлювалися різні вимоги до мирної угоди, починаючи від капітуляції України (6%) та закінчуючи поверненням до кордонів 1991 року (3%).

Найпопулярніші варіанти умов - припинення загибелі людей та територіальні претензії. Ще звучать політичні вимоги ("денацифікація та демілітаризація", відмова від вступу України до НАТО).

Більшість росіян не підтримали б другу хвилю мобілізації, навіть якщо про це оголосить особисто путін. Підтримують цю ідею лише 1/3.

Половина росіян думає, що їхнє оточення в основному за війну, іншої думки 1/3. Ще 8% вважають, що обидві позиції зустрічаються приблизно порівну.

Результати соціологічного опитування росіян:

65% опитаних вважають, що росія рухається у правильному напрямку (так частіше думають забезпечені люди), 21% - що країна розвивається неправильно (чоловіки, молодь, люди з вищою освітою).

43% прогнозують, що матеріальне становище більшості росіян погіршиться у найближчі 1-2 роки. Ще третина впевнена, що нічого не зміниться, 21% припускає, що буде краще.

▪56% стверджують, що війна йде успішно для російської армії, за наступ - 60%. Найчастіше негативно оцінюють перебіг "СВО" люди віком 30-44 років.

виведення військ не підтримує більше половини росіян, підтримує - майже третину.

Найпопулярнішими джерелами інформації про війну серед росіян виявилися телебачення (36%) та телеграм-канали (17%). Аудиторія телеграм-каналів вдвічі частіше за телеглядачів вважає, що бойові дії неуспішні для російської армії, зазначають автори.

Мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що мирні переговори між Україною та росією навряд чи почнуться до президентських виборів у США, запланованих на 2024 рік.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писала, що укладання угод про надання Україні гарантій країнами "Великої сімки" (G7) закінчиться не раніше 2024 року.