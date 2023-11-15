У росії прихильників мирних переговорів з Україною вперше стало більше, ніж адептів війни [ Редагувати ]
Кількість прихильників мирних переговорів з Україною вперше з лютого 2022 року перевищила кількість тих, хто виступає за продовження війни.
За даними дослідницької групи Russian Field, майже половина росіян (48%) вважає, що росії потрібно розпочинати мирні переговори, 39% виступають за продовження бойових дій.
За продовження "СВО" (так у рф називають війну - ред.) значно частіше виступають чоловіки та росіяни 45+, за переговори - жінки та молодь. А 74% росіян підтримали б підписання мирної угоди путіним уже завтра.
Серед росіян немає єдиного уявлення про те, яким має бути мирний договір. Найбільша група (10%) виступили просто за "повернення до мирного життя, припинення кровопролиття".
Інші учасники опитування розділилися на безліч груп, у яких висловлювалися різні вимоги до мирної угоди, починаючи від капітуляції України (6%) та закінчуючи поверненням до кордонів 1991 року (3%).
Найпопулярніші варіанти умов - припинення загибелі людей та територіальні претензії. Ще звучать політичні вимоги ("денацифікація та демілітаризація", відмова від вступу України до НАТО).
Більшість росіян не підтримали б другу хвилю мобілізації, навіть якщо про це оголосить особисто путін. Підтримують цю ідею лише 1/3.
Половина росіян думає, що їхнє оточення в основному за війну, іншої думки 1/3. Ще 8% вважають, що обидві позиції зустрічаються приблизно порівну.
Результати соціологічного опитування росіян:
- 65% опитаних вважають, що росія рухається у правильному напрямку (так частіше думають забезпечені люди), 21% - що країна розвивається неправильно (чоловіки, молодь, люди з вищою освітою).
- 43% прогнозують, що матеріальне становище більшості росіян погіршиться у найближчі 1-2 роки. Ще третина впевнена, що нічого не зміниться, 21% припускає, що буде краще.
- ▪56% стверджують, що війна йде успішно для російської армії, за наступ - 60%. Найчастіше негативно оцінюють перебіг "СВО" люди віком 30-44 років.
- виведення військ не підтримує більше половини росіян, підтримує - майже третину.
Найпопулярнішими джерелами інформації про війну серед росіян виявилися телебачення (36%) та телеграм-канали (17%). Аудиторія телеграм-каналів вдвічі частіше за телеглядачів вважає, що бойові дії неуспішні для російської армії, зазначають автори.
Мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.
У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.
Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що мирні переговори між Україною та росією навряд чи почнуться до президентських виборів у США, запланованих на 2024 рік.
Нагадаємо, The Wall Street Journal писала, що укладання угод про надання Україні гарантій країнами "Великої сімки" (G7) закінчиться не раніше 2024 року.
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