Колишню народну депутатку та націоналістку Ірину Фаріон звільнили з посади професора кафедри української мови Львівського політехнічного інституту.

Приводом вказано порушення нею 41-ї статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Напередодні студенти Львівської політехніки прийшли під головний корпус нашого Університету з вимогою звільнити скандальну мовознавицю.

Сьогодні СБУ порушила проти неї кримінальну справу через її висловлювання та публікації.

Мова йде про слова Ірини Фаріон в інтерв'ю Яніні Соколовій від 4 листопада. Скандальна націоналістка заявила, що в Україні "немає російськомовного населення, є українці і є кацапи".

Журналістка сказала, що частина бійців "Азову" та 3-ї штурмової бригади спілкуються російською мовою. Фаріон заявила, що "категорично не приймає" і "не може назвати українцями" російськомовних військовослужбовців.

Екскомандир "Азову" Максим Жорін попросив правоохоронців перевірити висловлювання Фаріон на предмет "фсбшних методичок".

Крім того, у своїх соцмережах Фаріон опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані хлопця.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.