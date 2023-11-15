Відомий підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба, який у 2014 році був заступником голови НАК "Нафтогаз" заперечує наміри відсудити у держави 100 мільйонів гривень, які він заплатив в рамках угоди зі слідством. Про це він заявив у інтерв'ю.

Ні, ці 100 мільйонів, про які говорять (телеграм канали, - ред.), не є питанням розгляду. Це не є предметом розгляду суду і немає слова про це в апеляції. І я не збирався і не збираюся жодним чином їх собі повертати. Готовий це підтвердити привселюдно: ці гроші залишаться власністю держави.

Кацуба нагадав, що 2012 року Чорноморнафтогаз купив дві нафтовидобувні вежі. Їх швидко охрестили "вишками Бойка", на честь тодішнього Міністра енергетики Юрій Бойка.

У результаті розгляду кримінальної справи винними призначили виконавців у НАК "Нафтогаз" і "Чороморнафтогаз" хоча рішення купити обладнання за подібними цінами затвердив тендерний комітет, а гроші виділив Кабмін.

Моя роль у угоді - перевірити правильність реквізитів та графік платежів. Якби не виплатили правильно графік платежів, то це була б моя відповідальність. Але знову ж таки, гроші виділяв Нафтогаз нам, я міг хоч битися головою об стіну, намагаючись дотримуватися графіку виконання, але якби не дав грошей Нафтогаз нам, то точно б я не виконав графік платежів.

Підприємець стверджує, що його завдання - повернути справу до першої інстанції, до Шевченківського суду, встановити справедливість, стерти пляму, що впала на його ділову репутацію.

"Якби був злочинцем чи щось вкрав, то разом із тією бандою Януковича ще тоді втік би до Росії. І вже є багато прецедентів, є юридична практика скасування угод зі слідством. Для цього не треба нікому давати хабарі – ані прокурорам, ані суддям. Потрібно мати грамотних юристів, котрі зможуть провести цю справу через суд. Зараз вже є майже 30 прецедентів, які аналогічні моїй справі" - резюмує підприємець.

Олександр Кацуба - український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.