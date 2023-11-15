Зоозахисники з громадської організації "Захист тварин "Плюшка" збирають гроші на порятунок цуценя Фасольки, яку зґвалтували.

Фасолька, яку зґвалтували. Цуценя, яке ми знайшли в Словʼянську. Бідося ледве ходила від болю. Ви бачите, що з нею зробили, у неї навіть не було вульви...

Операція, довгий шлях лікування і нарешті все загоїлось! Біль відступив, а Фасолька знову почала довіряти людям! Хоче увагу! Ця собачка пережила знущання і заслуговує на найкращу родину!

Фасолька вже готова поїхати в родину! Вже шукає дім! Її виписують із лікарні.