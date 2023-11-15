Фасолька, яку зґвалтували: зоозахисники рятують цуценя зі Словʼянська [ Редагувати ]
Зоозахисники з громадської організації "Захист тварин "Плюшка" збирають гроші на порятунок цуценя Фасольки, яку зґвалтували.
Фасолька, яку зґвалтували. Цуценя, яке ми знайшли в Словʼянську. Бідося ледве ходила від болю. Ви бачите, що з нею зробили, у неї навіть не було вульви...
Операція, довгий шлях лікування і нарешті все загоїлось! Біль відступив, а Фасолька знову почала довіряти людям! Хоче увагу! Ця собачка пережила знущання і заслуговує на найкращу родину!
Фасолька вже готова поїхати в родину! Вже шукає дім! Її виписують із лікарні.
Але, є декілька особливостей утримання:
- вона повинна їсти мʼякий корм, бо розриви ще можуть турбувати і може бути боляче ходити в туалет
- обовʼязкова стерилізація по досягненню 1 року. Можливо знадобиться ще одна операція на статевих органах, бо цуценя ще росте. А можливо і не потрібно буде, це покаже лише час! Але, господар повинен бути готовим до цього.
Фасолька ніжна, травмована дитина і до неї потрібен особливий підхід. Буде середнього розміру.
А ще у нас борг за її лікування у 8 тисяч грн. і маленька все ще знаходиться в лікарні. Підтримайте Фасольку гривнею та репостом. Хто готовий стати родиною для Фасольки - пишіть, дзвоніть
Підтримати порятунок хвостиків
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Призначення: благодійна допомога
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