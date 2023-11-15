ВВП +3,7%: Єврокомісія поліпшила прогноз української економіки [ Редагувати ]
Українська економіка, попри повномасштабну війну з рф, руйнування критичної інфраструктури та ланцюжків постачань, у 2023 році здивувала потенціалом зростання. Про це йдеться в осінньому економічному прогнозі Єврокомісії.
Всупереч величезним викликам, спричиненим російською агресивною війною, економіка України продемонструвала видатну стійкість у 2023 році завдяки винятковому врожаю, урядовим стимулам, підкріпленим підтримкою від міжнародних партнерів, а також дотриманню владою зобов'язань щодо забезпечення макроекономічної стабільності.
Прогнозується зростання ВВП України на 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025-му.
Зростання ВВП України у 2023 році може сягнути 4,8%, що значно вище, ніж було передбачено у весняному прогнозі Єврокомісії.
Україна - Зростання реального ВВП і його драйвери
Спостерігається певна стабілізація на українському ринку праці завдяки відносно низькій міграції та частковому поверненню переміщених осіб до своїх місць проживання. Водночас ВВП залишиться приблизно на 20% нижчим за довоєнний рівень.
Основним драйвером зростання економіки буде збільшення приватного споживання та державні інвестиції, зокрема у процесі відновлення країни, особливо у 2025 році.
Україна: зростання реального ВВП і його драйвери
Інфляція в Україні уповільнювалася впродовж 2023 року: від 26,6% у грудні 2022 року до 7,1% у вересні 2023-го.
Прогнозується, що дефіцит державного бюджету залишиться високим у 2024 році через величезні видатки на оборону. Однак зростання ВВП має збільшити доходи у 2025 році та сприяти скороченню дефіциту.
У листопаді МВФ покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% у 2023 році. У 2024 році зростання економіки сповільниться до 3-4% через війну, що триває.
За прогнозом Мінекономіки України, за підсумками 2023 року ВВП зросте на 4%, а наступного року на 5%. Світовий банк очікує зростання економіки України на 3,5% у 2023 році та на 4% у 2024 році.
Прогноз Єврокомісії щодо основних економічних показників України
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