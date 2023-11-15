У Сан-Франциско розпочалася зустріч президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном. Переговори лідерів двох країн відбуваються на полях саміту АТЕС, передає CNN.

На початку зустрічі з китайським колегою американський лідер заявив:

Ніщо не може замінити спілкування віч-на-віч. Я завжди вважав наші контакти прямими та щирими та завжди цінував їх. Вкрай важливо, щоб ми з вами ясно розуміли один одного, лідер лідера, без жодних помилок чи непорозуміння. Ми повинні гарантувати, що конкуренція не переросте у конфлікт. І ми також маємо відповідально керувати цим. Це те, чого хочуть Сполучені Штати і що ми маємо намір робити.

Голова КНР у відповідь заявив, що у китайсько-американських відносинах не все гладко, і суперництво між Китаєм та Сполученими Штатами не дозволить вирішити двосторонні та глобальні проблеми.

Відносини між Китаєм та Сполученими Штатами є найважливішими для всього світу. Можливий конфлікт КНР і США спричинив би "нестерпні наслідки" для обох сторін, а світ досить великий для процвітання обох країн.

За інформацією видання Politico, під час зустрічі Байден планує провести "жорстку розмову" з Сі Цзіньпіном та обговорити з ним російську агресію проти України, війну Ізраїлю з палестинським рухом ХАМАС, а також "широке коло питань міжнародного порядку денного та двосторонніх відносин".