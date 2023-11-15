До чеського списку санкцій внесено російську державну компанію "Госзагрансобственность", яке управляє російськими об'єктами нерухомості за кордоном. Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Липавський, передає агентство CTK.

При цьому міністр наголосив, що заморожування нерухомості не торкнеться об'єктів російської дипломатичної місії в країні.

За словами Липавського, "Госзагрансобственность" володіє у Чехії, зокрема, об'єктами у Празі та Карлових Варах. Він також зазначив, що Чехія хоче домогтися запровадження санкцій проти компанії "Госзагрансобственность" від Євросоюзу.

Міністр уточнив, що обмеження включають заборону для російської компанії на оренду об'єктів у Чехії.

Глава МЗС заявив, що "Госзагрансобственность" перебуває у безпосередньому підпорядкуванні керуючого справами президента росії. В обґрунтуванні включення юрособи до списку санкцій йдеться, що компанія працює більш ніж у 70 країнах світу і допомагає російській владі, а також великим підприємствам та економічним об'єднанням просувати продукцію на закордонні ринки.

Особи, які орендують об'єкти компанії "Госзагрансобственность", можуть продовжити роботу. Вони повинні будуть надсилати орендну плату на санкційний рахунок. Оплачувати оренду готівкою буде заборонено. Зацікавлених осіб повідомлять про те, як діяти далі, повідомив глава МЗС.

Згідно з інформацією на сайті компанії "Госзагрансобственность", вона займається управлінням нерухомим майном за кордоном, ремонтом та експлуатацією закордонних об'єктів федеральної власності. При цьому вона виконує функції замовника, проектувальника, підрядника та експлуатуючої організації.

Прем'єр-міністр республіки Петро Фіала повідомив у Facebook, що Чехія добиватиметься санкцій проти державного майна рф на європейському рівні.

Нагадаємо, президент Чехії Павел закликав прийняти до ЄС Україну, Грузію та Молдову.