Уряд змін вартість платних VIP-номерів на автомобілі [ Редагувати ]
Кабінет міністрів прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків. МВС опублікувало актуальний прайс платних VIP-номерів для автомобілів та автобусів.
Звичайні номери коштують 300 грн. Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів - 2 000 грн.
Подорожчали окремі платні знаки:
- 0001, 0007 та 7777 - 80 000 грн.
- Одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) - 50 000 грн.
- Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 - 50 000 грн.
- Послідовні пари однакових цифр - 15 000 грн.
- Послідовні цифри 0123 та 1234 - 15 000 грн.
- Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові - 10 000 грн.
Подешевшали знаки з цифрою "6":
- 0006 та 6666 - 10 000 грн.
- Із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 - 4 000 грн.
- Три цифри з яких 6 (підряд) - 4 000 грн.
В Україні в останні місяці спостерігається рекордна кількість реєстрації авто з VIP-номерами, свідчать дані МВС.
У серпні та жовтні 2023 року щомісяця реєструвалися понад 800 нових або імпортованих автомобілів з ексклюзивними номерними знаками.
Нагадаємо, нещодавно уряд оновив правила дорожнього руху.
по темі
Якщо перемогу здобувають в бою, то загартовують її в тилу. Саме тут формуються ресурси для підтримки боєздатності та духу наших військових. Долучився до цієї ініціативи і ряд автосервісів, у тому числі і мережа профільного ремонту ТурбоСТО
В умовах розвиненого ринку та зростаючої конкуренції в Україні рішення між покупкою автомобілів для корпоративних потреб та їх орендою стає особливо актуальним
Відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці - 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою
Парламент Латвії схвалив у першому читанні законопроект, який дозволяє конфіскацію автомобілів з російською реєстрацією та їхню подальшу передачу Україні
Гоночний автомобіль Ferrari 250 GTO 1962 року продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $51,7 млн. Він став другим за вартістю автомобілем в історії, проданим з молотка