У кожного свій фронт: як в ТурбоСТО ремонтують техніку для передової

Якщо перемогу здобувають в бою, то загартовують її в тилу. Саме тут формуються ресурси для підтримки боєздатності та духу наших військових. Долучився до цієї ініціативи і ряд автосервісів, у тому числі і мережа профільного ремонту ТурбоСТО