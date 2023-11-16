Передані США танки Abrams не змогли відіграти великої ролі на полі бою, тому що Україна отримала їх надто мало. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками африканських ЗМІ.

На щастя або на жаль, у нас дуже багато різних танків. Abrams - не виняток. Це якісний танк. У нас їх не дуже багато, чесно вам скажу. Abrams - перший приклад такого танка. Я сподіваюся, що ми розвиватимемо наші відносини і поставок буде більше, але наразі сказати, що вони відіграють найважливішу роль на полі бою мені сказати складно. Їхня кількість дуже мала.

За словами президента України Володимира Зеленського, перші 10 з 31 танка Abrams американського виробництва доставили до України наприкінці вересня.

У середині жовтня Україна отримала всі обіцяні Сполученими Штатами 31 танк М1 Abrams. Разом із танками до України прибули танкісти ЗСУ та технічний персонал, які проходили навчання у Німеччині. З "Абрамсами" передали боєприпаси та запчастини.

18 жовтня представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл повідомив, що українським Збройним силам передали 31 танк M1A1 Abrams. За його словами, передані Києву танки є "дуже доброю військовою технікою", однак вони навряд чи стануть для України "панацеєю" у війні з росією.

Про передачу Україні 31 танка Abrams президент США Джо Байден оголосив 25 січня.