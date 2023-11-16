Еритрея зняла свою футбольну збірну з відбору на чемпіонат світу 2026 року, щоб гравці не просили політичного притулку на виїздах.

Британська газета The Guardian з посиланням на джерела, близькі до команди, повідомляє, що влада Еритреї боїться масової втечі футболістів за кордон.

Оголошення про скасування матчів команди та зняття з кваліфікації на чемпіонат світу дали за кілька днів до виїзного матчу з Марокко. Рішення належить ФІФА та Конфедерації африканського футболу (КАФ).

Основна причина полягає в тому, щоб завадити гравцям скористатися перевагами закордонних матчів національної команди, щоб втекти та попросити політичного притулку від деспотичного режиму президента Еритреї Ісаяса Афеверки, який накладає довічну військову службу на багатьох підданих.

Національна федерація футболу Еритреї (ENFF) не коментувала ситуацію, але відомо, що місцеві гравці готувалися до перших матчів своєї відбіркової кампанії впродовж трьох місяців, перш ніж їм повідомили, що вони не братимуть участі у відборі.

Повідомляється, що чиновники місцевої федерації намагалися переконати міністерство спорту та культури дати команді дозвіл на ігри, але міністр Земеде Текле, який курирує футбол, у цьому відмовив.

З 2009 року понад 60 еритрейців-спортсменів просили притулку під час закордонних змагань. Останній випадок пов'язаний з втечею п'ятьох футболісток за кілька годин до гри проти збірної Уганди у рамках жіночого чемпіонату Спілки футбольних асоціацій Східної та Центральної Африки у листопаді 2021 року.

Останній матч чоловічої збірної Еритреї - товариська гра зі збірною Судану, яка відбулася у вересні 2020 року і завершилася перемогою останньої з рахунком 1:0.

Еритреєю з 1993 року очолює Ісаяс Афеверкі - людина, яку у 2015 році комісія ООН звинуватила у тому, що він очолює тоталітарний уряд, відповідальний за систематичне порушення прав людини, які можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.

Крім того, на думку громадських організацій, режим Афеверки кинув до в'язниць понад 10 тисяч політв'язнів.

Нагадаємо, футбольний клуб "Шахтар" звільнив 19-річного гравця Олександра Роспутька, який не повернувся в Україну після матча Ліги чемпіонів проти "Антверпена".

Про те, що Роспутько не повернувся в Україну, стало відомо 13 жовтня. Це стало неабиякою сенсацією, адже за день до матчу з "Антверпеном" захисник уклав новий 5-річний контракт з "гірниками".