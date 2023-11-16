Мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на відставку з посади в "Львівській політехніці" і повідомила, що має намір подати позов до суду.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", - написала мовознавиця.

Проте вона подякувала колегам за роки співпраці та заявила, що готує позов до суду.

"До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш - це по суті старт. Готую позов до суду".

Нагадаємо, у середу, 15 листопада, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Після цього колишню народну депутатку та націоналістку Ірину Фаріон звільнили з посади професора кафедри української мови Львівського політехнічного інституту.