"Готую позов до суду": Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення [ Редагувати ]
Мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на відставку з посади в "Львівській політехніці" і повідомила, що має намір подати позов до суду.
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", - написала мовознавиця.
Проте вона подякувала колегам за роки співпраці та заявила, що готує позов до суду.
"До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш - це по суті старт. Готую позов до суду".
Нагадаємо, у середу, 15 листопада, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Після цього колишню народну депутатку та націоналістку Ірину Фаріон звільнили з посади професора кафедри української мови Львівського політехнічного інституту.
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