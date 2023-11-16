Байден вважає Сі Цзіньпіна диктатором [ Редагувати ]
Президент Джо Байден двічі підтвердив свої попередні висловлення та охарактеризував президента Китаю Сі Цзіньпіна як "диктатора".
Він це сказав всього через кілька годин після їхньої зустрічі на саміті, який Байден оцінив як "одні з найпродуктивніших" переговорів.
Про це пише CNN. Відповідаючи на питання журналіста, чи планує президент і надалі використовувати термін "диктатор" для опису Сі, як він робив раніше, Байден відзначив: "Ну, подивіться, він є".
Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною, - сказав Байден, додавши, що китайський уряд "повністю відрізняється від нашого".
На політичному зборі коштів у Каліфорнії у червні, Байден раніше порівнював Сі з диктаторами, обговорюючи реакцію Китаю на збиття американського винищувача, яке сталося в лютому.
Нагадаємо, Міністра оборони Китаю Лі Шанфу відправили у відставку. Про це повідомилоДержавне телебачення Китаю. Указ підписав голова КНР Сі Цзіньпін. Ексглаву МЗС Китаю Цинь Гана тим самим указом звільнили з посади державного радника.
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