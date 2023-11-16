Президент США Джо Байден охарактеризував свою зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном як "конструктивну і продуктивну".

В ході пресконференції він заявив, що лідери узгодили, зокрема, відновлення військових зв'язків та спільні заходи щодо боротьби з наркотиками.

За інформацією з джерел CNN, Байден підкреслив, що переговори з Сі визначає як "одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали".

Ми не завжди погоджувалися, - зазначив Байден.

Відповідаючи на питання щодо рівня довіри до Сі, Байден висловив принцип "Довіряй, але перевіряй", як вказує стара приказка. Він пояснив, що сам саме це і робить. Президент також охарактеризував відносини між США та Китаєм як "конкурентні".

Мій обов'язок полягає в тому, щоб зробити їх раціональними і керованими, щоб вони не призвели до конфлікту. Це те, чим я займаюся. Знайти місце, де ми можемо зійтися і де ми знайдемо взаємний інтерес… І це саме те, що ми будемо робити. Я знаю цю людину, знаю його спосіб дій, дивився йому в очі - у нас є розбіжності. У нього інший погляд на багато речей, ніж у мене, але він був чесним, - сказав глава США.

Байден також повідомив, що лідери домовилися бути готовими приймати телефонні дзвінки одне від одного. Під час чотиригодинних переговорів вони узгодили обмеження потоку фентанілу, відновлення військових зв'язків та спільну роботу над штучним інтелектом.

Байден наголосив, що згода Китаю на обмеження хімічних речовин-прекурсорів фентанілу "рятує життя" і висловив вдячність Сі за його позитивне ставлення до цього питання.

Нагадаємо, президент Джо Байден двічі підтвердив свої попередні висловлення та охарактеризував президента Китаю Сі Цзіньпіна як "диктатора".

Він це сказав всього через кілька годин після їхньої зустрічі на саміті, який Байден оцінив як "одні з найпродуктивніших" переговорів.