Сенат затвердив проміжний законопроєкт, спрямований на уникнення припинення роботи уряду, відкриваючи тим самим двері для контроверсійної боротьби за фінансування у новому році.

Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт, який отримав схвалення Палати представників, тепер очікує підпису від президента Джо Байдена. Термін дії державного фінансування закінчується наприкінці тижня, у п’ятницю, 17 листопада. Сенат прийняв законопроєкт із 87 голосами за та 11 проти.

Законодавці залишаються під тиском для досягнення угоди та прийняття законопроєктів про витрати на весь рік за невеликий період - трохи більше ніж за два місяці. Існують значні партійні розбіжності, зокрема щодо вимог консерваторів щодо значного скорочення витрат, на що демократи не погоджуються.

Новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон постане перед ще одним серйозним випробуванням лідерства під час вирішення цього завдання.

Згідно з законопроєктом, фінансування пріоритетних напрямків, таких як військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житлове будівництво та Міністерство енергетики, буде продовжено до 19 січня. Решта урядових витрат, які не охоплені першим кроком, отримають фінансування до 2 лютого. Законопроєкт не включає додаткової допомоги для Ізраїлю чи України.

Нагадаємо, президент Джо Байден двічі підтвердив свої попередні висловлення та охарактеризував президента Китаю Сі Цзіньпіна як "диктатора".