Ще 1300 мертвих росіян: Генштаб оновив дані про втрати ворога [ Редагувати ]
Станом на ранок 16 листопада загальні втрати російських окупантів склали 315 620 осіб.
Протягом останньої доби українські війська здійснили успішні операції, у результаті чого було ліквідовано ще 1130 ворожих бойовиків.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 315 620 (+1130) осіб
- танків ‒ 5388 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17)
- артилерійських систем – 7683 (+36)
- РСЗВ – 892 (+8)
- засоби ППО ‒ 585 (+3)
- літаків – 323
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)
- крилаті ракети ‒ 1563 (+1)
- кораблі /катери ‒ 22
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40)
- спеціальна техніка ‒ 1084 (+1)
Нагадаємо, передані США танки Abrams не змогли відіграти великої ролі на полі бою, тому що Україна отримала їх надто мало. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками африканських ЗМІ.
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