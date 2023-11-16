Станом на ранок 16 листопада загальні втрати російських окупантів склали 315 620 осіб.

Протягом останньої доби українські війська здійснили успішні операції, у результаті чого було ліквідовано ще 1130 ворожих бойовиків.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 315 620 (+1130) осіб

танків ‒ 5388 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17)

артилерійських систем – 7683 (+36)

РСЗВ – 892 (+8)

засоби ППО ‒ 585 (+3)

літаків – 323

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)

крилаті ракети ‒ 1563 (+1)

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40)

спеціальна техніка ‒ 1084 (+1)

Нагадаємо, передані США танки Abrams не змогли відіграти великої ролі на полі бою, тому що Україна отримала їх надто мало. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками африканських ЗМІ.