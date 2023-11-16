У середу, 15 листопада, місто Селидове (Донецька область) зазнало ракетного удару з боку росії, що спричинило зруйнування житлового багатоквартирного будинку.

На ранок четверга, 16 листопада, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії, оскільки за інформацією ДСНС України, можливо, ще дві людини перебувають під завалами. Аварійно-рятувальні операції тривають вже другу добу поспіль.

Всього внаслідок російського ракетного обстрілу м. Селидове, що відбувся 15 листопада, загинуло дві людини, три людини травмовано, врятовано шість осіб, з яких одна дитина, - додали у відомстві.

За інформацією Нацполіції, вороги завдали удару по Селидовому чотирма ракетами С-300. Правоохоронці зазначають, що у місті зазнали руйнувань шість багатоквартирних будинків та 20 - приватних.

Нагадаємо, станом на ранок 16 листопада загальні втрати російських окупантів склали 315 620 осіб.