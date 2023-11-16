До України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон [ Редагувати ]
До України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон, якого призначили кілька днів тому. Він вже зустрівся з президентом Зеленським.
Про це повідомив президент у своїх соцмережах.
Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну, - написав Зеленський.
Також він повідомив, що темами зустрічі стали зброя для фронту, посилення ППО, захист людей і критичної інфраструктури.
Президент України вкотре подякував народу Великої Британії за підтримку України в боротьбі з росією.
Нагадаємо, передані США танки Abrams не змогли відіграти великої ролі на полі бою, тому що Україна отримала їх надто мало. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками африканських ЗМІ.
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