До України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон, якого призначили кілька днів тому. Він вже зустрівся з президентом Зеленським.

Про це повідомив президент у своїх соцмережах.

Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну, - написав Зеленський.

Також він повідомив, що темами зустрічі стали зброя для фронту, посилення ППО, захист людей і критичної інфраструктури.

Президент України вкотре подякував народу Великої Британії за підтримку України в боротьбі з росією.

Нагадаємо, передані США танки Abrams не змогли відіграти великої ролі на полі бою, тому що Україна отримала їх надто мало. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками африканських ЗМІ.